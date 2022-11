Camorra | blitz contro i Sangermano Davanti alla loro villa “l’inchino” di una Madonnina Prete e maresciallo se ne andarono dal corteo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Terreni, fabbricati, società, autovetture e rapporti finanziari. Tutto sequestrato al clan, per un valore totale di 30 milioni di euro. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e la Dia, coordinati dDda, hanno notificato 25 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti all’organizzazione malavitosa camorristica ritenuta responsabile di affari illeciti nel Napoletano, nell’agro nolano e in parte della provincia di Avellino. Tra i destinatari anche i vertici del clan Agostino e Nicola, di 42 e 44 anni. Sono i bosscui, come documentato dall’indagine, nel 2016 avvennedella statua della Madonna del Rosario, durante la processione a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. I reati ...