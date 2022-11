(Di giovedì 3 novembre 2022) Viste le premesse, nessuno sa come andrà a finire il pastrocchioContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Prima la proroga, poi la smentita. La ministra del Lavoro contraddice i suoi funzionari, e manda in confusione i governatori. Che ora si ritrovano con 950 persone formate sospese in un limbo occupazionale. Calderone manda in tilt le regioni di centrodestra sui navigator: "Questo è analfabetismo istituzionale" Prima la proroga, poi la smentita. La ministra del Lavoro contraddice i suoi funzionari, e manda in confusione i governatori. Che ora si ritrovano con 950 persone formate sospese in un limbo occupazio ...Il Governo Meloni sembra voler rovesciare completamente l'impostazione del precedente Esecutivo in tema di lavoro. Ma deve sciogliere dei nodi importanti ...