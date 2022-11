Calciomercato Milan – Si complica una pista | quanta concorrenza per Broja

Commenta per primo Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi duramente: l'attaccante svedese delmostra in un video su Instagram i suoi progressi e lancia un messaggio: 'Basta aspettare...'.Commenta per primo Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions in casaè in arrivo un tesoretto che potrebbe essere reinvestito sul mercato. Negli ultimi giorni, in vista della sessione di gennaio, ai rossoneri si è offerto il centrocampista del Chelsea Hakim ...Nella serata di ieri, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Ecco cifre e bonus Nella serata di ieri, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha firmato il ..."Sarò in Svizzera la prossima settimana per discutere con l'Uefa", ha annunciato Bernd Reichart , il ceo di A22, la società fondata dai club scissionisti. In attesa della sentenza della Corte di gius ...