Calcio | il turismo vola in Abruzzo grazie a ritiri del Napoli | presenze cresciute a dismisura

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Le ricadute positive deiprecampionato delper ilin” sono state evidenziate, questa mattina, a Pescara, in Regione, dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. Ciò all’indomani della decisione, assunta dalla Procura regionale della Corte dei Conti, di archiviare l’istruttoria inerente il ricorso di alcune forze di opposizione in relazione alla convenzione con ilalla quale il club presieduto da Aurelio De Laurentiis dal 2020 svolge la parte conclusiva del ritiro precampionato a Castel Di Sangro, dietro pagamento da parte della Regionedi oltre un milione di euro all’anno. Il contratto sottoscritto prevede, infatti, “un impegno di 6 anni + 6 anni ovvero ...

