Calcio | Gerard Piqué si ritira | l’addio al Barcellona già sabato – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022)lascerà il. Il 35enne difensore spagnolo, con unsu Twitter, ha annunciato che quella disera al Camp Nou contro l’Almeria, sarà l’ultima partita della sua carriera e che non ci sarà un’altra squadra nel suo futuro. Vincitore di tre Champions League e campione d’Europa nel 2012 e del mondo nel 2010 con la nazionale spagnola,ha spiazzato tutti con l’annuncio del suo ritiro. «Culers, vi devo dire una cosa», ha scritto su Twitter riferendosi ai tifosi catalani: «Sin da piccolo non volevo fare il calciatore, volevo fare il calciatore del Barça. Qui ho realizzato tutti i miei sogni, è ora che il cerchio si chiuda. Come ho sempre detto non ci saranno altre squadre dopo il. Questosarà la mia ...