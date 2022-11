Calcio | Europa League | Roma-Ludogorets 0-1 alla fine del primo tempo

(Di giovedì 3 novembre 2022), 3 nov. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui la partita il gol di Rick al 42'.

21:02 Da salvare la prestazione di Felipe Anderson, che ha dimostrato di potersi adattare alla grande nel ruolo di falso nove, evocando la trasformazione di Mertens fatta dallo stesso Sarri, che in ...Un gol al 19' della ripresa di Gimenez, entrato in campo da nemmeno un minuto, condanna la Lazio all'eliminazione dall'League. I biancocelesti chiudono il gruppo F, con 4 squadre tutte a 8 punti, al terzo per differenza reti e disputeranno a febbraio il playoff di Conference League. Gli olandesi vincono 1 - 0 ...Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Il Ludogorets è in vantaggio per 1-0 sulla Roma al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, in corso di ...Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord che elimina i biancocelesti dall’Europa League. “Rimpianti Abbiamo sbagliato una partita. A Graz abbiamo ...