Calcio | Coppa Italia di serie D | Caronnese eliminata

(Di giovedì 3 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Finisce qui l’avventura indiD della, nettamente battuta eda Busto Garolfo dall’Arconatese 3-0 che accede così ai 16esimi di finale di in programma a dicembre. Testa ovviamente più rivolta al campionato per i rossoblù di Simone Moretti attesi domenica dalla delicatissima trasferta di Breno.di... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La squadra di Allegri giocherà i playoff della vecchiaUefa, cioè i sedicesimi di finale, contro una formazione che chiuderà al secondo posto il girone. Juve in Europa League, rischio ...Ampio spazio alcon le partite dell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League e Conference League, ma anche con laItalia di Serie C. Nella notte sempre presente il grande basket ...I giallorossi di José Mourinho, nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League, sono obbligati a vincere per conquistare i playoff e sfidare una delle retrocesse dalla Champions League ...In avvio il Sant’Orso è pericoloso (traversa di Toni) e trova il vantaggio la 22’ su calcio di rigore concesso per atterramento di Simone Luchetti in area che lo stesso giocatore trasforma. Fino all’i ...