Calcio | Champions | Napoli possibile sorpresa per la vittoria | in quota difficile impresa per milanesi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Missione compiuta per il, che nonostante la sconfitta di Liverpool, la prima stagionale, riesce a conquistare la vetta del girone A. I partenopei sono l'unica italiana a vincere il proprio gruppo e per gli esperti di 888sport.it rientrano tra i possibili outsider per ladellaLeague. Si gioca infatti a 18 il trionfo degli uomini di Spalletti, capaci nella loro storia di vincere in Europa solo in Coppa Uefa nel 1989, mentre sale a 28 ladell'Inter, 13 anni dopo la notte di Madrid che ha consegnato coppa e Triplete ai nerazzurri. Ancora più lontano il Milan, capace di centrare la qualificazione all'ultimo turno nello scontro diretto contro il Salisburgo e offerto 46. Secondo i bookie dovrebbe essere arrivata l'ora del Manchester City di Guardiola, favorito ...

