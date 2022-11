Calcio | Atalanta | lesione per Muriel | salta il Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bergamo, 3 nov. - (Adnkronos) - Luisnon è disponibile in vista dele salterà molto probabilmente anche le ultime due giornate di campionato contro Lecce e Inter, previste prima della pausa per i Mondiali in Qatar. L'attaccante colombiano dell', che ha accusato problemi nell'allenamento pomeridiano di ieri, secondo gli esami diagnostici, lamenta unaparziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. "I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore", precisa il club bergamasco.

Calcio Atalanta

"Per me la sfida con l'è molto importante. Credo che si faccia tanta differenza con questi tre punti, anche se il campionato è lungo e bisogna rimanere tranquilli". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Giovanni ...Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grandeinternazionale. Attiva ora! La ... si disputeranno diverse partite importanti e di alta classifica:- Napoli sabato alle 18. Delio Rossi: "Il Napoli ha tutto per battere l'Atalanta" L’ex tecnico della Dea presenta lo scontro al vertice con i partenopei in programma sabato A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, ex allenato ...La vittoria contro l’Empoli regala altri due primati a Gasperini e ai suoi giocatori Zitta zitta, ma forse nemmeno troppo, l’Atalanta continua ad inanellare record. Gli ultimi due, in ordine cronologi ...