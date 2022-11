Calcio | Atalanta | Gasperini perde Muriel per la sfida col Napoli

Calcio Atalanta

Lesione agli adduttori: il colombiano salterà anche Lecce e Inter BERGAMO - Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Luis Muriel per la sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli, match valido per ...Moenchengladbach, Eintracht e Leverkusen interessati per gennaio BERLINO (GERMANIA) - L'esperienza interista di Robin Gosens finora è stata al di sotto delle sue aspettative. Ecco perchè l'expotrebbe pensare a gennaio di cambiare aria per rilanciarsi e la Bundesliga lo accoglierebbe a braccia aperte. Secondo "Kicker" tre club avrebbero sondato il terreno, in vista di un possibile ... Doppio record per l'Atalanta La vittoria contro l’Empoli regala altri due primati a Gasperini e ai suoi giocatori Zitta zitta, ma forse nemmeno troppo, l’Atalanta continua ad inanellare record. Gli ultimi due, in ordine cronologi ...Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante colombiano non hanno dato esiti confortanti Non arrivano buone notizie da Zingonia per quanto concerne le condizioni di Luis Muriel. L’attaccan ...