Buoni spesa a Civitavecchia | come fare domanda e chi può richiederli

(Di giovedì 3 novembre 2022)– “Con l’approssimarsi delle festività, anche quest’anno l’Amministrazione comunale diè vicina ai cittadini in difficoltà”: così l’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli ha voluto annunciare la pubblicazione sul sito del Comune didel modulo online per la richiesta del Buono. “Il benessere dei civitavecchiesi è il nostro primo pensiero ed è il faro che guida la nostra attività quotidiana, anche e soprattutto nell’amministrazione della città e nella ricerca di soluzioni valide per far sì che tutti noi si riesca a superare il periodo difficile che tutto il mondo sta attraversando. Nel frattempo siamo coscienti che anche il più piccolo aiuto può essere decisivo”. Ma cos’è “buono”? È un titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima ...

Tuscia Web

... l'entità dello stesso e come salvaguarderebbe le attività dell'ente richiedente e le modalità di elargizione proposte (elargizione in denaro, merce o) entro un massimo di 5000 per uno ...Come già accaduto in occasione dell'emergenza sanitaria Covid19, in cui eravamo intervenuti con i, ora affrontiamo tempestivamente l'emergenza derivante dai rincari delle bollette di luce ... "Buoni spesa, online il modulo per la richiesta" I commercianti scendono in campo al fianco dei volontari come parte importante del progetto Non più soli. Da un’idea di Csv Emilia e Ascom, ...Dalla gentilezza al rispetto per l'ambiente. Tante le sfumature di questa qualità come rivela una recente ricerca.