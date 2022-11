Bufera su Natalia Paragoni | la famiglia di Andrea Zelletta vive un grave lutto e lei “se la ride”

(Di giovedì 3 novembre 2022) In queste ore è scoppiata una vera e propriacontro. La giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre legata ad, ragazzo conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5. Ad ogni modo, da poco la sorella diha annunciato di aver subito undavvero gravissimo. L'articolo proviene da KontroKultura.

leggo.it

Giorgia Meloni verso la fiducia al Senato, ma già nellaper le sue reazioni agli interventi delle opposizioni, in particolare a quello di Conte. Ed è ... L'ultima parola aAspesi. In ...Giorgia Meloni verso la fiducia al Senato, ma già nellaper le sue reazioni agli interventi delle opposizioni, in particolare a quello di Conte. Ed è ... L'ultima parola aAspesi. In ... Rosolino a BellaMa: «La mia compagnia Natalia Titova insultata perché russa» Massimiliano Rosolino ha raccontato a BellaMa', su Rai 2, che la compagna Natalia Titova è stata insultata in strada perché di origini russe ...Massimiliano Rosolino si racconta a BellaMa. Ieri, lunedi 17 ottobre, l'ex nuotatore italiano e campione mondiale, è stato ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco.