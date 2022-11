Bonus trasporti richiedibile dal 1 novembre | come fare domanda

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilè tornato dal 1: potrete farneper ottenere fino a 60 euro per questo mese per ammortizzare le spese relative ad abbonamenti o biglietti. Potrete richiedere il voucher anche a dicembre, sempre che i fondi di 190 milioni messi a disposizione non terminino prima. Il voucher viene rilasciato al massimo una volta al mese, anche se l’abbonamento per cui può essere applicato può anche essere annuale o per più mensilità. Iltrasporto, idealmente, potrà coprire il 100% della spesa per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma senza superare il budget massimo di 60 euro. Gli utenti interessati potranno farneil primo giorno del nuovo mese fino a dicembre 2022: questo significa che, a partire dal 1, possono ...

Dall'1 novembre 2022 è di nuovo possibile presentare la domanda per ile ottenere fino a 60 euro per il mese in corso a copertura di un nuovo abbonamento o biglietti. E' possibile effettuare una richiesta al mese, quindi anche a dicembre, qualora ci sia ..., dall'1 novembre 2022 è di nuovo possibile presentare la domanda e ottenere fino a 60 euro per il mese in corso a copertura di un nuovo abbonamento o biglietti. E' possibile effettuare ...Bonus trasporti, il M5S incontra vertici Ferrovie del Gargano: "Problemi con sistema digitale della Regione Puglia" ...Bonus trasporti, dall'1 novembre 2022 è di nuovo possibile presentare la domanda e ottenere fino a 60 euro per il mese in corso a copertura di un nuovo abbonamento o biglietti. E’ possibile effettuare ...