Bollette | venerdì in cdm la relazione per chiedere il via libera a nuovo deficit Il decreto aiuti quater arriverà la settimana prossima

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non sarà varatoilcon i nuoviper famiglie e imprese contro il caro energia. Sul tavolo del consiglio dei ministri sono attese solo l’integrazione della Nota di aggiornamento al Def con la parte programmatica – la cornice dellalegge di Bilancio – e ladel governo al Parlamento sull’aggiustamento di bilancio. Prima di varare l’attesooccorre infatti ottenere dalle Camere il viaall’utilizzo dei 10 miliardi di “spazio fiscale” lasciato dal governo Draghi grazie a un/pil che nel 2022 si è fermato ben sotto il 5,6% previsto nel Def. A quella cifra dovrebbero aggiungersi almeno altri 5 miliardi circa per effetto del buon andamento del gettito (complice l’inflazione) e ...

Continuano gli incontri tematici al circolo Pd di Marsala, il prossimo si terrà domani,4 novembre. Dopo gli incontri con gli agricoltori e i rappresentanti delle cantine sociali, .... ...Prima di annunciare i propri provvedimenti per contrastare il caronel CdM di, Meloni vuol capire come e quando l'Europa si attiverà concretamente per arginare la corsa del prezzo ...