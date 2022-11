Bollette luce e gas | pessime notizie per gli italiani | cosa cambia dal 5 novembre

(Di giovedì 3 novembre 2022) Arrivano bruttea fine mese per tutti gli, visto che c’è unmento importante per ledie gas:succede. Purtroppo per tutti gliche aspettano la bolletta die gas sono in arrivo cattive. Infatti dal prossimo 5sono previsti degli importanti aumenti:succederà L'articolo proviene da Inews24.it.

... che sale a 20mila euro per nuclei con almeno quattro figli) e del credito d'imposta sulledi gas eper le imprese. Limitarsi alle proroghe sopra esposte costerebbe circa 5 miliardi, ......torni a chiedere un possibile spostamento di quei fondi dalle infrastrutture al caro. Un ... soprattutto, vinca le timidezza manifestata negli ultimi mesi e dia finalmente allala proposta ...Arriva un nuovo allarme su fronte del caro bollette: anche i condomini dovranno dire addio al mercato di maggior tutela della luce da gennaio 2023, come accadrà per le microimprese con ...Arrivano brutte notizie a fine mese per tutti gli italiani, visto che c'è un cambiamento importante per le bollette di luce e gas: cosa succede.