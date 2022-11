Bollette | il governo mette 10 miliardi per aiutare famiglie e imprese

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'andamento del Pil superiore alle attese dovrebbe infatti tradursi in risorse aggiuntive a disposizione del, tanto che secondo il vicepremier, Antonio Tajani, venerdì ilè pronto are sul piatto tra i 7 e i 10per dare priorità "ai sacrifici di". L'articolo proviene da Firenze Post.

La lotta contro il caroè una priorità dele il Consiglio dei ministri di venerdì prossimo manderà un segnale molto chiaro su questo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , intervistato ...La lotta contro il caroè una priorità dele il Consiglio dei ministri di venerdì prossimo manderà un segnale molto chiaro su questo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , intervistato ...Dobbiamo vedere come superare l’inverno senza che le bollette esplodano, sperando di tranquillizzarci ... dove garantirà per l’agenda e il posizionamento internazionale del governo di centrodestra. Se ..."I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è difficoltà", così Meloni sulle misure attese nel Cdm.