Bollette | gas -12 | 9 per cento ad ottobre Arera

...il passaggio al mercato libero sarà obbligatorio e quindi anche l'aggiornamento periodico dellenon servirà più. L'Arera ha chiesto di rinviare di nuovo la fine della maggior tutela nel...... a ottobre le famiglie nel regime di maggior tutela pagheranno ledelil 12,9 per cento in meno rispetto al trimestre precedente. È quanto comunica l'Autorità per l'energia, che per la ...L’Arera, autorità per l’energia e le reti, ha comunicato su base mensile le stime di prezzo del gas. Le bollette relative al mese di ottobre saranno in diminuzione del 12,9 per cento rispetto al perio ...Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con ...