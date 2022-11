Bollette del gas più leggere | calo di quasi il 13% per i 7 milioni di utenti in regime di maggior tutela

(Di giovedì 3 novembre 2022) Cala la bolletta del gas per le famiglie indi mercatoto. La famiglia tipo per i consumi di ottobre riceverà una bolletta con una riduzione del 12,9% rispetto al 3/o trimestre 2022. Lo rende noto Arera, l’agenzia pubblica che fissa le tariffe dell’energia. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas per i clienti ancora inviene aggiornato mensilmente e non più ogni trimestre. La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (tra il 1/o novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi precedenti (novembre 2020 – ottobre 2021). Ad essere interessati dalla revisione sono circa 7di consumatori che ancora rientrano neldi. Chi invece ha aderito a ...

Lo stesso valore dovrà essere usato dai venditori per fatturare, a titolo di acconto, i consumimese di novembre nelleinframensili. "Non abbassiamo la guardia. Il costogas per ......un quartodovuto, cosa che rende impossibile raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa. WEBINAR 15 Novembre 2022 - 12:00 Caroe ...(Adnkronos) – Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell ...9% il costo del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. Il ribasso rispetto al terzo trimestre 2022 si farà subito sentire in bolletta perché riguarda i consumi di Ottobre, per i quali ...