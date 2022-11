Bollette | bonus sociali e scudo di 6 mesi per chi non può pagare | le novità allo studio del governo | come funzionano e quanto valgono

...a dicembre delsociale per gli incapienti. Poi potrebbe anche esserci la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese, che arriva al 40% per ridurre l'impatto delle, in ...leggi anche150 euro e stipendi più alti, salta tutto: nel decreto Meloni intervento solo contro il caroInoltre, in un momento in cui i debiti pubblici continuano a salire per provare ...Bollette, governo al lavoro per varare un nuovo pacchetto di aiuti per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare il caro-energia. Mentre l'Arera si prepara ad annunciare oggi le tariffe del ...(Teleborsa) - Dopo i primi interventi su pandemia e giustizia, il Governo Meloni è pronto a intervenire con un decreto sul tema più urgente, ossia il caro bollette andando ad attingere a 5/6 miliardi ...