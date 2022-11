Bollette | anche il governo Meloni riparte da un’elemosina | 10 miliardi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Per il caroilda. Purtroppo, dopo una settimana di buoni provvedimenti e di discrete iniziative, l’esecutivo deve fare i conti con le classiche “coperte corte” – perfino per un’emergenza gravissima – e sui sostegni non si discosta dalle cifre – misere – che venivano elargite durante il mandato di Mario Draghi., l’ennesima elemosina Il carodunque si affronta con. Non si può fare diversamente, finché non si mette mano ad una spesa pubblica che sembra una parolaccia per tutti, schiacciata e vincolata nei “soliti limiti europei” che ben conosciamo. Come riporta l’Ansa, è lo stesso premier Giorgiaad ammettere l’esiguità dell’intervento. Così ...

Avvenire

...rinnovo di appalto bisogna sempre affrontare perdita di salario e diritti acquisiti mentre...è aspettare che arrivi qualche briciola mentre il 20% del nostro salario se ne va via ine ...... spiega a 'Repubblica' i tempi ancora incerti dell'azione del governo sulle. E dice che l'Italia 'può raddoppiare la produzione di gas in un anno': arrivando,attraverso le ... Bonus bollette anche con Isee fino a 20mila euro Debutto in Europa da presidente del consiglio per Giorgia Meloni che domani sarà a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni Ue. Un viaggio importantissimo che dovrà ...Anche in virtù di questi dati ... Significherebbe un margine di ulteriori venti miliardi che, secondo Meloni, «serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà. Dobbiamo vedere ...