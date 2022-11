Bolletta gas | a novembre cala del 12 | 9% per i consumi di ottobre

(Di giovedì 3 novembre 2022)lagas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con l'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell'ARERA si sono ...

Cala laper le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con l'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell'ARERA si sono potute ...Cala ladelper le famiglie in regime di mercato tutelato. La famiglia tipo per i consumi di ottobre riceverà unacon una riduzione del 12,9% rispetto al 3/o trimestre 2022. Lo rende ..."È ormai improcrastinabile un intervento forte e deciso da parte del Governo Meloni, che si è già detto pronto ad intervenire nella legge di Bilancio, stanziando risorse significative e prevedendo ...Dopo mesi di rincari vertiginosi Arera ha annunciato un calo delle bollette del gas per ottobre, anche se i costi restano ancora altissimi rispetto ...