Black Panther | Wakanda Forever | Doctor Doom sarà o non sarà nel film? Risponde il produttore

(Di giovedì 3 novembre 2022) IldiNate Moore ha dato una risposta ai rumor sulla presenza dinel sequel targato Marvel.sta per arrivare al cinema, ma nell'atteso sequel delMarvel vedremo anchecome si vocifera da tempo? Sentiamo cosa ha avuto da dire in merito ilNate Moore. Ormai da tempo circolano insistenti rumor su un possibile coinvolgimento di Dr., uno dei personaggi Marvel più amati dai fan - o meglio, che i fan amano odiare più di molti altri -, nel sequel di, ...

: Wakanda Forever sta per arrivare al cinema, ma nell'atteso sequel del film Marvel vedremo anche Doctor Doom come si vocifera da tempo Sentiamo cosa ha avuto da dire in merito il ...Prima della riscrittura seguita alla morte di Chadwick Boseman , la storia di: Wakanda Forever era incentrata sugli eventi di Avengers: Endgame . In una intervista con Inverse, il regista e sceneggiatore di: Wakanda Forever , Ryan Coogler, ha ...In occasione dell'imminente uscita nelle sale di Black Panther Wakanda Forever, Microsoft e Marvel uniscono le forze per una speciale collaborazione che darà a vita a nuove iniziative dedicate agli ...Il produttore di Black Panther: Wakanda Forever Nate Moore ha dato una risposta ai rumor sulla presenza di Doctor Doom nel sequel targato Marvel.