Bintrawine | la blockchain per i vini certificati della filiera lunga

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Labitalia) - Sino ad oggi le sperimentazioni diapplicata allaviticola hanno preso in considerazione unacorta, nella quale l'intero processo produttivo si concentrava in una singola azienda. Al contrario, la soluzione- tracking and tracing solutions for wine, sviluppata da Aton IT in collaborazione con Bsd e alcune aziende bio di produttori eficatori del consorzio Frascati doc, considera una- e quindi più complessa - che può coinvolgere strutture distinte e fino a quattro operatori diversi (azienda agricola produttrice – centro dificazione – centro di condizionamento – centro di distribuzione). Per i prodotti doc, bio, docg, igt questo si traduce in un ...