Bergamo | trimestre nero | cessazioni d’impresa in aumento del 254%

(Di giovedì 3 novembre 2022). Il terzo2022 si chiude con 92.757 sedi di imprese registrate in provincia di. I dati di flusso mostrano un calo delle iscrizioni e una crescita dellesu base tendenziale: le iscrizioni sono infatti 890 (in diminuzione del -12,4% su base annua) mentre lecomplessive – che comprendono quelle d’ufficio e non d’ufficio – sono 3.044 (indel +254,5% su base annua). Tra queste ultime, nello specifico, led’ufficio sono 2.217 e lenon d’ufficio sono 827 (+12,8% su base annua). L’delled’ufficio, nello specifico, si deve alle cancellazioni massive di posizioni inattive, che in questoha riguardato le ...

