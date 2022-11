Belen Rodriguez | papà Gustavo in ospedale | il messaggio della showgirl

Leggi su tvzap

(Di giovedì 3 novembre 2022) Personaggi Tv.padre inè finito in. L’annuncio è stato dato dalla moglie, Veronica Cozzani, sui social. “Halloween in! Rimettiti presto Gus“, ha scritto la madre di. Al momento non sappiamo perchèsia finito in. Egli ha ricevuto l’affettomoglie e soprattutto dei figli, che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza anche sui social. (Continua…) LEGGI ANCHE:, ricoverato il padre: ecco cos’è successo, il padre inMomento difficile per la famiglia ...