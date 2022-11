Beach volley | World Tour 2022 Cape Town Subito a segno Nicolai Cottafava! Sconfitte per Ludwig e Havelkova

(Di giovedì 3 novembre 2022) Inizia con un successo per Paoloe Samuele Cottafava il torneo Elite 16 diin Sud Africa. La coppia italiana era super favorita contro i padroni di casa Williams/Goldschmidt che comunque qualche esperienza l’avevano maturata a livello die hanno mantenuto le promesse vincendo con un secco 2-0 il primo incontro del girone preliminare. Nel primo set c’è stata partita con i sudafricani che hanno creato qualche grattacapo alla coppia azzurra che comunque si è imposta con un tranquillo 21-15. Nel secondo set più netto il predominio degli italiani che hanno vinto 21-11. Domani/Cottafava saranno in campo alle 11 contro gli olandese Boermans/Immers, battuti oggi da Canet/Rotar nella gara di esordio e chiuderanno il girone alle 17 proprio contro i francesi ...

I n campo femminile secondo successo stagionale per la Germania con Schneider/Sude al loro primo trionfo assoluto. la coppia tedesca in finale ha sconfitto 2 - 0 (21 - 17, 21 - 14) le statunitensi ...Unica coppia italiana presente in Sudafrica nel 7° torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 che prenderà il via domani ...La coppia azzurra nel tabellone del 7° torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 che prenderà il via domani CITTA' DEL CAPO (SUD AFRICA) -Prenderà ufficialmente il via domani giovedì 3 novembre a Citt ...