Basket | l’Olimpia Milano cede in casa al Real Madrid in Eurolega Musa decisivo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Brutta sconfitta pernella sesta giornata dell’2022-2023. Al Mediolanum Forum i ragazzi di Ettore Messina perdono per 77-83 contro ile subiscono la seconda sconfitta consecutiva in campo europeo. I meneghini pagano a caro prezzo il passaggio a vuoto avuto tra la fine del terzo quarto e inizio dell’ultima frazione. In seguito a questa partita la squadra spagnola raggiungea quota tre vittorie. Ilparte forte e con un vivaceriesce ad andare in poco tempo sul +7 (5-12).si sveglia e con le triple di Pangos e Melli accorcia fino al -1, poi la squadra ospite torna a essere incisiva in attacco e con Tavares e l’ex Sergio Rodriguez riesce a rimanere avanti fino alla fine del primo quarto (20-23). La ...