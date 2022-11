Basket | Italia | i convocati per Spagna e Georgia Chiamati anche diversi di Milano e Virtus Bologna

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sono stati rilasciati i nomi dei 18 giocatorida Gianmarco Pozzecco per le due gare di qualificazione ai Mondiali del 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine contro(11 novembre) e(14 novembre). In sostanza, si tratta della seconda finestra. Questi i nomi che si giocheranno i 12 posti nelle due partite prese in considerazione: #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani) #12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani ...