Calciomercato.com

Calcio 2022 - 2023 Serie B SquadraSogna Walid, inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella 'lista estesa' dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar. L'attaccante delsi unirà ...Walidsta incantando e stupendo tutti con la maglia delin questo avvio di stagione del campionato di Serie B 2022/2023 e anche la sua Nazionale non è rimasta indifferente alle prodezze dell'... Bari, Cheddira verso il Qatar: il Marocco lo inserisce nei pre-convocati Walid Cheddira, attaccante in forza al Bari e capocannoniere della Serie B, sarebbe stato inserito nella lista dei 26 pre convocati dal Marocco per il Qatar ...L'attaccante del Bari Walid Cheddira ha parlato del rapporto con il tifo e la società e della possibilità di andare al Mondiale ...