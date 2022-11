Avengers | Endgame | il record di apertura al box office verrà mai superato? La risposta dei fratelli Russo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 novembre 2022) Anthony e Joe, registi di, hanno ricordato il clamoroso successo ottenuto durante il primo weekend didel film, uscito nelle sale nel 2019.ha rappresentato per tutti i film dell'MCU e non solo il culmine di un progetto durato 10 anni e che, all'inizio, sembrava irrealizzabile. Il film hai 2 miliardi di incasso in tutto il mondo, stabilendo unal boxnel weekend dinel 2019: oltre 1,2 miliardi. Un successo che secondo i, registi del film, difficilmentereplicato: "Non accadrà mai più. Si è trattato dell'apice mai raggiunto durante la nostra era cinematografica. ...