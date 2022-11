“Avanti un altro” | cast rivoluzionato | da Giovanni Muciaccia all’addio del Bonus

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’annuncio dei palinsesti di casa Mediaset ha confermato i due game show di Canale 5. Oltre a Caduta Libera, che sta andando in onda tutt’ora, ci sarà anche la nuova edizione diun. Quest’ultima farà il suo debutto a gennaio e presenterà untotalmente. I telespettatori vedranno nuovi arrivi, molti dei quali personaggi dello spettacolo, e alcuni addii anche abbastanza dolorosi. Piccola modifica anche al regolamento che vedrà l’inserimento di nuovi pidigozzi.un: arrivanoe Le Donatella Non appena Caduta Libera chiuderà i battenti, sarà la volta diun. Il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha cambiato molto in vista del debutto della nuova edizione fissata per la ...