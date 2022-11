ATP Parigi-Bercy 2022 | giornata di upset | cadono cinque teste di serie | spiccano Nadal e Medvedev

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) La terzadel Masters 1000 disi chiude con una inattesa sorpresa, quella dell’eliminazione di Rafa. L’iberico parte bene con Tommy Paul, ma dopo aver perso la seconda frazione al tie-break paga l’inattività di due mesi (non scendeva in campo dagli ottavi degli US Open) e in campo rimane il suo fantasma: lo statunitense banchetta ed elimina il mancino di Manacor, che continua il suo digiuno sul cementono, dove non è mai riuscito ad ottenere la vittoria finale. Per Paul sarà sfida con Pablo Carreno Busta, che batte Denis Shapovalov al termine di una battaglia di due ore e un quarto. Spagna che almeno può sorridere con il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz: partita gestibile per lui contro il giapponese Yoshihito Nishioka, che si arrende con un doppio 6-4 in un’ora e un ...