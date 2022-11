Atalanta | tegola Muriel | il colombiano è ko | salta il big-match contro il Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Calcio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione parziale all’inserzione prossimale del tendine dell’adduttore destro: l’attaccante salterà la gara al Gewiss Stadium, in programma sabato 5 novembre alle 18.

