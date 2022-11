Atalanta-Napoli | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Il Cholito non nasconde le ambizioni iridate: 'Gara importante ma non ...Tegola in casacon i nerazzurri che sono costretti a fare a meno di Luis Muriel per la gara di sabato con il. 'Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante colombiano hanno ...Sabato alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice fra nerazzurri e partenopei. Ecco qualche numero C’è molta attesa per Atalanta-Napoli, partita fra le prime due della classe di Serie A che avrà ini ...Le parole in diretta radiofonica su Atalanta-Napoli chiariscono lo scenario dei giocatori a disposizioni del tecnico ...