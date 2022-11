Arriva il freddo | il prezzo del gas torna a salire E la Russia fa il record di esportazioni di Gnl via nave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022)sopra i 130 euro al megawattora ildel gas sul mercato europeo, in rialzo di circa il 3% rispetto a ieri. In mattinata le quotazioni hanno sfiorato i 140 euro. Sembra dunque esaurirsi la tregua delle ultime settimane quando il costo del gas, grazie a giornate particolarmente miti, stoccaggi pieni e abbondanza di rifornimenti via, era sceso al di sotto dei 100 euro. Oggi l’Agenzia internazionale per l’energia (organismo dell’Ocse) ha lanciato un allarme sulle prospettive dei prossimi mesi. L’Europa potrebbe avere una carenza di gas naturale per 30 miliardi di metri cubi durante la prossima estate, in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per l’inverno 2023-2024 per cui è necessaria un’azione urgente da parte dei governi per ridurre il consumo di gas nel mezzo della crisi energetica globale, ...