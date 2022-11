Armi italiane a Kiev congelate? Così Crosetto rassicura l’Ucraina e gli Usa

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Italia continuerà a fare la sua parte a sostegno della legittima difesa ucraina, anche attraverso gli aiuti militari. È questo il messaggio che il ministro della Difesa, Guido, ha voluto dare al suo omologo ucraino, Oleksij Reznikov, nel corso del colloquio in video conferenza tra i due. “L’Italia continuerà a sostenere con convinzione e determinazionee le sue Forze armate”, ha detto il ministro italiano, aggiungendo come il dicastero stia procedendo nei tempi concordati con quanto previsto dal quinto decreto di aiuti militari, siglato lo scorso 7 ottobre. “Saremo pronti a proseguire il nostro sforzo finché sarà necessario – ha proseguito– non vi lasceremo soli in questa guerra a difesa dei valori di democrazia e libertà”. Gli aiuti militari Nessun “congelamento”, quindi, come alcune indiscrezioni ...

