Archeologia | cento anni fa la scoperta della tomba di Tutankhamon cambiò lo studio della civiltà egizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Vedo cose meravigliose! Fu questa la risposta che esattamente un secolo fa diede Howard Carter al finanziatorespedizione Lord Carnavon, dopo aver scoperto in Egitto ladie scoprì il primo gradinoscala che conduceva alladi Tutankhamun”. A ricordarlo è il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, intervistato dalla AdnKronos adi distanza da quel 4 novembre del 1922 in cui scoprì il primo gradinoipogea, cui seguì ladel suo tesoro, compresa la famosa maschera d’oro del giovane faraone. Greco – che il 20 novembre al ‘Bookcity’ di Milano presenterà il libro ‘...

