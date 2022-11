Antonino | Giaele “ha detto cose gravissime che vanno oltre i limiti della legalità”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 novembre 2022)Spinalbese è stato al centro dei pensieri di Cristina Quaranta in queste ultime ventiquattro ore dato che ha parlato di lui sia fra le pagine del settimanale Chi, sia in diretta su Instagram. Se sui social è stata più dolce sostenendo come lui non provi nessun tipo di affetto romantico né perné per Ginevra, se non per sua figlia: “è libero, può fare quello che vuole, anche mettersi sotto le coperte conche sta vivendo in un matrimonio libero. E se non dà fastidio al marito che questa vada ad intrufolarsi nel letto di uno, chissenefrega. Il cuore dinon batte per nessuna, se non per una che si chiama Luna Marì. L’ho visto solo io quello chefa sotto le coperte con? Questi sono cavoli loro, lui è single, non è ...