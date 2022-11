Anticipazioni Amici 22 | 6 Novembre | ospiti Cristiano Malgioglio e Marco Mengoni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) La nuova puntata di22 è stata scoppiettante, ma non c’è stata nessuna eliminazione, solo tanto divertimento e buona musica. Scopriamo tutto quello succederà in puntata grazie allefornite dal profilo TwitterNews. L’appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi è per Domenica 6, alle ore 14:00 su Canale 5.22, puntata di domenica 6La puntata che andrà in onda domenica 62022 sarà molto ricca di momenti esilaranti, sfide e dibattiti tra i professori. Ancora una volta Ramon Agnelli sarà protagonista di un siparietto divertente e verrà rimproverato dalla maestra Alessandra Celentano. Glidella nuova puntata di22 Grandi ...