Anticipazioni Amici 2022 | ecco cosa accadrà durante l’ottava puntata

Leggi su zon

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’attesa è finita! Domenica 6 novembre alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in ondadi22. Scopriamo, insieme, quali sono ledie quali sono gli spoiler che bisogna assolutamente conoscere.: oggi si registreràOre 11:43 Il pubblico è arrivato nei pressi degli studi. Ore 13:22 Il pubblico sta entrando in studio. Immagine dalla trasmissioneCelebrities22:le nuove coppie Mattia e Maddalena Niveo e Rita Gianmarco e Megan Wax e Claudia (Articolo in corso di aggiornamento)la lista degli allievi e dei relativi ...