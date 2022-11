Andrea Zelletta | dramma per la sorella Alessia | ha perso la figlia al quarto mese di gravidanza

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Con una dolorosa storia su Instagram,di, ex tronista ed ex concorrente del Gf Vip 5, ha condiviso con i suoi follower la notizia della perdita della sua bambina.era aldi. Su Instagram le sue parole strazianti e il racconto dell’induzione al parto: Sarai il mio per sempre. Il giorno che ho scoperto della tua presenza ho avuto tanta paura. Dopo un po’ è subentrata la felicità ma sempre questa paura di non essere in grado di poter avere l’onore di essere la tua mamma mi rincorreva. Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì, proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo: “Se batte così forte riuscirò mai a starle ...