(Di giovedì 3 novembre 2022) Il clima 'impazzito' stravolge le richieste dei clienti dei negozi. 'Cappotti e giacconi restano sugli scaffali: ora non servono ...

LA NAZIONE

Il clima 'impazzito' stravolge le richieste dei clienti dei negozi. 'Cappotti e giacconi restano sugli scaffali: ora non servono ...... vale a dire il settore dei servizi, il settore alberghiero, il settore del, dell'... affinché la SSL diventi parte integrante della formazione edelle politiche nazionali includendola ... Anche il commercio preso in contropiede "E’ autunno ma vendiamo i costumi da bagno" Il clima ‘impazzito’ stravolge le richieste dei clienti dei negozi. "Cappotti e giacconi restano sugli scaffali: ora non servono davvero" ...2' di lettura Senigallia 02/11/2022 - Commercianti pronti a stringere i denti (e anche la cinghia) pur di risollevarsi ... alluvione del 15 settembre scorso sono un colpo durissimo al commercio sulla ...