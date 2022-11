Ambra non lascia casa | Tapiro a Pazzini | “Contratto ad Allegri | l’avvocato…”

... ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro a Silvia Slitti e all'ex calciatore Giampaolo Pazzini , molto attapirati perchéAngiolinilibera la loro casa milanese . La giudice ...Commenta per primo Tapiro d'oro per Silvia Slitti e l'ex attaccante di Milan e Inter Giampaolo Pazzini, perchéAngiolinilibera la loro casa milanese. La giudice di X - Factor era in affitto con l'ex compagno, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri , nel loro appartamento, ma avrebbe dovuto ...Mentre Ambra Angiolini è impegnata dietro il bancone di X Factor 2022 per il secondo live, su canale 5 Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...