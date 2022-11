Altro che sanzioni | così Putin finanzia la guerra in Ucraina

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 novembre 2022) È la domanda che, da mesi, tutti si pongono: lealla Russia funzionano? Tutto dipende, come sempre, dagli obiettivi che la politica si pone: far cadere? Costringerlo a negoziare la pace? Impedirgli di cancellare dalle mappe l’? Quale che sia la risposta, l’unica certezza è nei numeri. Le misure adottate dall’Occidente contro il Cremlino dopo l’invasione hanno certamente avuto un effetto sull’economia russa, ma potrebbe non essere quello voluto. Il Fmi ha dovuto ripetutamente rivedere le proprie previsioni per l’economia russa nel 2022, che alla fine calerà molto meno di quanto inizialmente stimato. Ad aprile, l’organizzazione guidata da Kristalina Georgieva prevedeva un calo dell’8,5% del Pil della Russia, una stima rivista a -3,4% a ottobre. Non solo: da marzo, come mostra un’analisi del The Observatory of ...