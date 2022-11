Alla Russia non basterà commerciare coi Paesi Brics per risollevarsi dalle sanzioni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Senza lenel 2023 l’economia russa sarebbe cresciuta del 14 per cento, e invece si ridurrà dell’8 per cento. Lo prevede Scope Ratings: agenzia di credito di quello Scope Group che fu fondato nel 2002 come alternativa europea alle agenzie statunitensi Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. La scorsa settimana la Banca Centrale russa ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati, dopo sei tagli consecutivi. Scope Ratings ne trae l’impressione che l’economia del Paese stia cedendo, sotto il peso delleoccidentali e della guerra. «La guerra in Ucraina e lehanno minato le prospettive di crescita della. Prevediamo che l’economia russa sarà di circa l’8 per cento più piccolafine del 2023 rispetto a quanto era nel 2021, mentrefine del ...

