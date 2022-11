Alcaraz-Dimitrov in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Carlossfiderà Grigornegli ottavi di finale deldi(cemento indoor). Lo spagnolo, beneficiario di un bye al primo turno, ha esordito nella capitale francese con un successo in due set sul giapponese Nishioka. L’asticella si alza contro il bulgaro, che ha sconfitto prima l’olandese Van De Zandschulp e poi il nostro Fabio Fognini. Il momento è molto buono per il nativo di Sofia, che si è presentato ad inizio settimana dopo l’ottima semifinale ottenuta in quel di Vienna. Non si preannuncia un match semplice per il numero uno del mondo che, dopo il trionfo a Flushing Meadows, non sta esprimendo il suo miglior tennis al termine di una stagione logorante dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Nonostante ciò, sarà ...