“Affitto mio marito a donne sole per 47 euro all’ora”

Laura Young , una 38enne inglese residente a Milton Keynes , ha avuto un'idea semplice quanto innovativa: affittare il marito per donne sole e gli affari stanno andando benissimo. Ma esattamente qual ...marito per un'ora a donne sole': l'annuncio in Inghilterra riscuote enorme successo In Inghilterra ha fatto molto discutere, ma è anche diventato virale, l'annuncio pubblicato dalla 38enne ...Una donna ha scelto di "affittare il marito" a "donne sole", ma non è come sembra. Ecco l'iniziativa che ha salvato l'intera famiglia ...Nessun errore, le parole sono corrette: una donna ha proposto in affitto suo marito mettendolo "a disposizione" di altre signore... Un annuncio diventato .