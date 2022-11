Abruzzo | archiviazione Corte dei conti su ritiro Napoli | parla il sindaco Caruso VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Castel di Sangro –da parte delladeiin merito aldela Castel di Sangro. Sul fatto è intervenuto il. “Grande soddisfazione per la decisione assunta dalla procura regionale per l’delladeidi archiviare l’istruttoria relativa al ricorso delle forze di opposizione sulla convenzione con la SSCN. Ildelfu un colpo di fortuna perché è stato determinato dal Covid con la prontezza e la disponibilità della Regionee della città di Castel di Sangro. Non so se senza lengenze della pandemia sarebbe stato possibile. ...

... non posso esimermi dal commentare nel merito il decreto di. Molti, infatti, sono i ... A tal riguardo, infatti, Regione- contravvenendo alla normativa nazionale vigente - non ha ...Con questi numeri chi polemizza sul ritiro del Napoli indimostra di essere un ignorante. Questo è lo stesso motivo per cui abbiamo investito sul Giro d'Italia per propagandare nel mondo il ...PESCARA – “Fa bene la Giunta regionale a festeggiare sguaiatamente in conferenza stampa, il decreto di archiviazione emesso dalla Corte dei Conti non risponde a molte delle questioni di ...Dalla convenzione con il Napoli calcio solo vantaggi per il territorio e l’immagine dell’Abruzzo: è quanto ha sottolineato oggi il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio all’indomani del dec ...