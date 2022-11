Abarth - Nuovo configuratore | nuovo colore e offerte speciali per le sportive italiane

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'razionalizza la gamma e lancia unonline. I clienti potranno scegliere in tre passaggi la propria vettura, approfittando fino al 30 novembre diesclusive per i finanziamenti con rate a partire da 249 euro al mese e di prezzi promozionali da 25.500 euro. Debutta l'Arancione Racing. Dopo la scelta base tra la 595 da 165 CV e la 695 da 180 CV e tra carrozzeria chiusa o cabrio, ilpropone la selezione tra le varianti Turismo e Competizione, la scelta dele l'aggiunta dei Pack opzionali. La versione Turismo offre di serie i sedili rivestiti di pelle nera e i cerchi da 17" Turismo, mentre la Competizione adotta i sedili Sabelt Carbon e i cerchi da 17" Competizione. Il Pack Tech ...

Con questo in mente, Fiat è molto entusiasta del suo lancio nelle prossime settimane: Pulse. Ilmodello, il primo SUV dello Scorpione al mondo, segnerà anche il ritorno ufficiale di ...A breve dovrebbe arrivare l'inedita versione, l'unica che offrirà il 1.3 turbo T270 , ... Fiat Fiat Strada: con il restyling avrà unmotore 1.0 Turbo