Abarth Nuova 500 - L' elettrica dello Scorpione nella palestra dei test

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'escemente allo scoperto con un prototipo della500. Probabilmente l'immagine circolata nei giorni scorsi di un mogià definitivo ha convinto i vertici della Casa a lasciare le vetture libere di circolare e le prime foto spia non si sono fatte attendere. La firmanel pacchetto aerodinamico. Quella che vediamo è la futura500, che qualcuno già chiama 595E. L'aspetto è coerente sia con la versione Fiat, sia con le foto spuntate online: la base di partenza è infatti quella del moelettrico, subito riconoscibile per il taglio dei gruppi ottici anteriori, ma sono presenti modifiche tipiche. Il prototipo ...

Stellantis

Infine, sarà possibile scegliere il tuo colore audace preferito per completare la configurazione della tua. Debutta lalivrea "Orange Racing", nata dall'unione degli iconici colori ...A breve dovrebbe arrivare l'inedita versione, l'unica che offrirà il 1.3 turbo T270 , ... Tutte le configurazioni Drive dellaFiat Pulse 2023 continuano a offrire di serie aria condizionata ... La nuova gamma Abarth: due anime iconiche, due nuovi pack e una nuova leggendaria livrea arancione. Semplice da configurare, fatta per divertirsi! Oliver François, CEO di Fiat, ha confermato che Abarth diventerà un brand 100% elettrico. Un’ulteriore conferma arriva da un prototipo semi-camuffato avvistato su strada da un nostro fotografo che ci ...Abarth Pulse è stato il primo modello Abarth confermato in Brasile. Il modello, che è stato presentato ufficialmente a marzo durante BBB 22, su Rede Globo si appresta a debuttare nel mercato auto bras ...